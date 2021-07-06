Бой Усик - Джошуа посетит 60-тысячная аудитория

Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (15-0, 12 КО) и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) смогут посетить более 60 тысяч зрителей.

Правительство Великобритании с 19 июля снимает ковидные ограничения, в частности, разрешается 100-процентная заполняемость трибун стадионов.

Поединок Усика и Джошуа запланирован на 25 сентября и пройдет в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспур".

Официально дата боя украинца и британца не подтверждена, но промоутер Джошуа Эдди Гирн сообщил, что боксеры встретятся в ринге 25 сентября.

Усик в последнем бою победил Дерека Чисору по очкам. Джошуа в конце прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева, защитив три чемпионских пояса.