"Шахтер" продал основного центрального защитника в "Копенгаген"

Давид Хочолава будет выступать за датский клуб.

Вицечемпион Украины донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Давида Хочолавы в "Копенгаген".

Трансфер 27-летнего грузина обошелся датскому клубу в 4 млн евро, из которых 2 млн - это бонусы.

Хочолава подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

Давид перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году. За четыре сезона Давид сыграл за "горняков" 83 матча, в которых забил три мяча.

В составе "оранжево-черных" Хочолава трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и однажды Суперкубок.

"Копенгаген" в прошлом сезоне занял четвертое место в датской Суперлиге. Столичный клуб - 13-кратный чемпион страны.

"Шахтер" в мае возглавил итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Перед стартом нового сезона "горняки" подписали центрбэка Марлона. Этот трансфер означал, что новый коуч не видел Хочолаву в стартовом составе своей команды.