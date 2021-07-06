"Шахтер" продал основного центрального защитника в "Копенгаген"

Давид Хочолава будет выступать за датский клуб.

"Шахтер" продал основного центрального защитника в "Копенгаген"
Давид Хочолава
Фото: facebook.com/fcshakhtar

Вицечемпион Украины донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Давида Хочолавы в "Копенгаген".

Трансфер 27-летнего грузина обошелся датскому клубу в 4 млн евро, из которых 2 млн - это бонусы.

Хочолава подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

Давид перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году. За четыре сезона Давид сыграл за "горняков" 83 матча, в которых забил три мяча.

В составе "оранжево-черных" Хочолава трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и однажды Суперкубок.

"Копенгаген" в прошлом сезоне занял четвертое место в датской Суперлиге. Столичный клуб - 13-кратный чемпион страны.

"Шахтер" в мае возглавил итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Перед стартом нового сезона "горняки" подписали центрбэка Марлона. Этот трансфер означал, что новый коуч не видел Хочолаву в стартовом составе своей команды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗВ последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗ
Американец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахматАмериканец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат
Бугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье БелодедБугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье Белодед
Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020
Финское правительство связывает вспышку заболевания COVID-19 в стране с матчами Евро-2020 в РоSSииФинское правительство связывает вспышку заболевания COVID-19 в стране с матчами Евро-2020 в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтер" подписал бразильского защитника"Шахтер" подписал бразильского защитника
На сборах перед Евро-2020 сборная Украины потеряла ведущего полузащитника "Динамо". ФутболНа сборах перед Евро-2020 сборная Украины потеряла ведущего полузащитника "Динамо". Футбол
Студенческое джерси Майкла Джордана продали за сумму в три раза выше исторического рекордаСтуденческое джерси Майкла Джордана продали за сумму в три раза выше исторического рекорда
"Легия" арендовала защитника "Динамо""Легия" арендовала защитника "Динамо"
"Легия" согласовала с "Динамо" аренду защитника"Легия" согласовала с "Динамо" аренду защитника
СЕТАМ продал арестованный стадион в Сумах за 8 млн гривен. ФутболСЕТАМ продал арестованный стадион в Сумах за 8 млн гривен. Футбол
"Мерседес" продал треть акций своей команды Формулы-1"Мерседес" продал треть акций своей команды Формулы-1
"Манчестер Сити" за 72 млн евро осуществил трансфер защитника. Футбол"Манчестер Сити" за 72 млн евро осуществил трансфер защитника. Футбол
Суркис готов заплатить € 8 млн за защитника "Галатасарая", - СМИСуркис готов заплатить € 8 млн за защитника "Галатасарая", - СМИ
Украинская Премьер-лига продала права на матч "Шахтер" – "Динамо" в 23 страны. ФутболУкраинская Премьер-лига продала права на матч "Шахтер" – "Динамо" в 23 страны. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости