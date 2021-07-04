В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗ

Медики посоветовали, как справиться со стрессом после просмотра матча.

В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗ
Сборная Украины
Фото: УАФ

Во время игры футбольные фанаты переживают сильный стресс, и у них возрастает выделение кортизола - гормона стресса.

На этом акцентировали в МОЗ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

"Но это видно по болельщикам и без научных вмешательств: напряжение растет с каждым приближением мяча к воротам", - говорится в сообщении.

Еще одно исследование показывает, что когда команда, за которую болеет человек, проигрывает, он может есть на 16% больше вредной пищи и, в частности, насыщенных жиров, чем обычно. Хотя когда выигрывает, эта цифра уменьшается в противоположную сторону - на 9% меньше обычного потребления насыщенных жиров.

"Хотя кортизол - важный гормон, который помогает справляться со стрессовыми ситуациями в повседневной жизни, его чрезмерное количество вредно для организма. Со временем это может привести к угнетению иммунной системы, увеличению массы тела, повышению артериального давления и росту риска появления сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы”, – добавили в министерстве.

"Ваш организм пережил два тайма чрезвычайного стресса - сейчас он истощен", - добавили чиновники.

Они посоветовали фанатам восстановить организм: пойти на прогулку с собакой, встретиться с друзьями, выбрать тихий вечер с сериалом, убрать в квартире, приготовить полезный и вкусный ужин, заняться спортом и тому подобное.

Напомним, в субботу, 3 июля сборная Англии победила команду Украины со счетом 4: 0 в матче 1/4 финала Евро-2020.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Болельщица с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс"Болельщица с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс"
Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерамиАмериканка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Бугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье БелодедБугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье Белодед
Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020
Американец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахматАмериканец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат
Блок рекламы


Похожие новости
Во время львовского полумарафона умер 23-летний бегун (обновлено)
12 роSSийских штангистов, среди которых чемпионы мира и Европы, получили многолетние дисквалификации за допинг12 роSSийских штангистов, среди которых чемпионы мира и Европы, получили многолетние дисквалификации за допинг
В Бухаресте украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч с АвстриейВ Бухаресте украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч с Австрией
Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции
Медики на поле реанимировали игрока сборной Дании, который потерял сознание во время матча Евро-2020. ФутболМедики на поле реанимировали игрока сборной Дании, который потерял сознание во время матча Евро-2020. Футбол
В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч Евро-2020 роSSийских болельщиков. ФутболВ УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч Евро-2020 роSSийских болельщиков. Футбол
Дания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". ФутболДания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". Футбол
Игрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам городаИгрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам города
В матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фолВ матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фол
Во время "Джиро д\'Италия" автомобиль сбил велогонщикаВо время "Джиро д\'Италия" автомобиль сбил велогонщика
Последние новости
Подгружаем последние новости