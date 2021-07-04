В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗ

Медики посоветовали, как справиться со стрессом после просмотра матча.

Во время игры футбольные фанаты переживают сильный стресс, и у них возрастает выделение кортизола - гормона стресса.

На этом акцентировали в МОЗ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

"Но это видно по болельщикам и без научных вмешательств: напряжение растет с каждым приближением мяча к воротам", - говорится в сообщении.

Еще одно исследование показывает, что когда команда, за которую болеет человек, проигрывает, он может есть на 16% больше вредной пищи и, в частности, насыщенных жиров, чем обычно. Хотя когда выигрывает, эта цифра уменьшается в противоположную сторону - на 9% меньше обычного потребления насыщенных жиров.

"Хотя кортизол - важный гормон, который помогает справляться со стрессовыми ситуациями в повседневной жизни, его чрезмерное количество вредно для организма. Со временем это может привести к угнетению иммунной системы, увеличению массы тела, повышению артериального давления и росту риска появления сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы”, – добавили в министерстве.

"Ваш организм пережил два тайма чрезвычайного стресса - сейчас он истощен", - добавили чиновники.

Они посоветовали фанатам восстановить организм: пойти на прогулку с собакой, встретиться с друзьями, выбрать тихий вечер с сериалом, убрать в квартире, приготовить полезный и вкусный ужин, заняться спортом и тому подобное.

Напомним, в субботу, 3 июля сборная Англии победила команду Украины со счетом 4: 0 в матче 1/4 финала Евро-2020.