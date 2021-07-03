Большинство украинцев смотрят матчи Евро-2020, а 36% - верят в победу сборной, - опрос. Футбол

В победу больше верит молодежь и женщины.

45% граждан Украины считают себя футбольными болельщиками, 54% – не считают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

54% украинцев смотрят матчи Евро - 2020 (14% - все игры, 40% - отдельные), 46% - не смотрят вообще. Больше тех, кто активно следит за ходом чемпионата, - среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин.

Среди футбольных болельщиков абсолютное большинство просматривают матчи Евро-2020 (треть - все, две трети - отдельные).

36% верят в то, что чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% - Италия, 10% - Испания , 7% - Бельгия, 2% - Дания, по 1% - Швейцария и Чехия. Отмечается, что в победу национальной сборной больше верит молодежь и женщины.

Напомним, 29 июня сборная Украины обыграла Швецию и пробилась в четвертьфинал Евро-2020. Сегодня, 3 июля, национальная команда сыграет против сборной Англии в Риме. Накануне матча президент Владимир Зеленский снова позвонил футболистам сборной и призвал их думать только о победе.