Зеленский снова позвонил украинской сборной: думайте только о победе. Футбол

Он призвал футболистов "ловить игру".

Зеленский снова позвонил украинской сборной: думайте только о победе
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз обратился со словами поддержки к украинской сборной по футболу, которая сыграет сегодня в Риме со сборной Англии.

"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас - один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот - сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей", - заявил он, сообщает Телеграм-канал Зеленского.

Он призвал футболистов "ловить игру": "думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали: с вами на поле - 40 миллионов украинцев!".

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, 29 июня сборная Украины обыграла Швецию и пробилась в четвертьфинал Евро-2020. Перед игрой Зеленский позвонил футболистам по видеосвязи.

После победы президент поздравил сборную Украины с историческим выходом в восьмерку сильнейших на Евро-2020.

В субботу, 2 июля, Президент призвал устроить "перекличку большого, сорокамиллионного сектора фанатов".

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