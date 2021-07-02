Зеленский снова обратился к сборной Украины: "Хлопцы, еще слишком рано домой". Футбол

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал сборной Украины по футболу успеха в матче против сборной Англии, который состоится завтра в Риме.

На этот раз он опубликовал свое видеообращение в соцсетях.

"Привет, моя дорогая сборная Украины по футболу. Что ж, завтра снова - в бой. И завтра снова за тебя, моя дорогая желто-голубая, будет болеть вся Украина. Я понимаю, ребята, что вы несколько недель не были дома .. . Но я уверен, что каждый украинец из каждого уголка нашей страны вам скажет: "Хлопцы, еще слишком рано домой! Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. И завтра будет, дай Бог, побеждать вся Украина", - сказал Зеленский.

"Вся Украина будет болеть за Ярмолу из Чернигова, за Зинченко и Малиновского с Житомирщины, за Зубкова с Донбасса, за Матвиенко из Крыма, за Яремчука из Львова, за Бущана из Одессы ... за всех, всех, всех вас!" - добавил президент.

Зеленский призвал присоединиться к флешмобу - записать видео-перекличку "большого, 40-миллионного сектора фанатов", в котором надо назвать себя и свой город или поселок. Президент начал флешмоб с себя.

Напомним, 29 июня сборная Украины обыграла Швецию и пробилась в четвертьфинал Евро-2020. Перед игрой Зеленский позвонил футболистам по видеосвязи. После победы президент поздравил сборную Украины с историческим выходом в восьмерку самых сильных на Евро-2020.

Следующий матч - со сборной Англии - состоится 3 июля в Риме.