Суркис рассказал, какую компенсацию ждет "Динамо" за травму Беседина. Футбол

Ни о каких 20 тыс. евро в день речь не идет.

Суркис рассказал, какую компенсацию ждет "Динамо" за травму Беседина
Ігор Суркіс
Фото: ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис дал комментарий относительно появившейся в СМИ информации о том, что УЕФА будет платить киевлянам по 20 тысяч евро за каждый день восстановления Артема Беседина.

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день - это все не соответствует действительности", - цитирует Суркиса-младшего focus.ua.

"Если через 28 дней футболист не восстановился после травмы, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. это суммы, которые с нашими не сравнить", - акцентировал Суркис.

"Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, что "Динамо" на этом что-то заработает. Мы скорбим, футболист нам важнее любых денег", - отметил президент клуба.

Напомним, что Беседин получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции (2:1).

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