"Динамо" попросило перенести даты матча за Суперкубок Украины. Футбол

Успешное выступление нашей сборной на Евро-2020 может наложить свой отпечаток на внутренний календарь.

Киевское "Динамо" обратилось в УПЛ с просьбой перенести дату проведения матча за Суперкубок Украины, поскольку большое количество футболистов столичного клуба в данный момент находятся в расположении сборной Украины на Евро-2020.

"К нам действительно поступило такое обращение от "Динамо". Будем думать и решать, поскольку динамовским сборникам действительно нужно время на восстановление", - заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

"Однако о возможной дате в сентябре говорить еще рано. Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже", - добавил функционер.

По традиции новый футбольный внутренний сезон открывается матчем за Суперкубок.

Матч между "Динамо" и "Шахтером" должен пройти 24 июля на НСК "Олимпийский". Начало матча - в 21:00.