Новостей.COM ⇒
2021-07-02
Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020
Луис Энрике оптимистичен относительно нашей команды.
Фото: sefutbol.com
Луис Энрике
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал оценку шансам сборной Украины выиграть европейское первенство.
По словам 51-летнего испанского специалиста, подчиненных Андрея Шевченко можно отнести к числу потенциальных фаворитов турнира.
"Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть Евро-2020", - цитирует Энрике ua.tribuna.com.
Напомним, сегодня в 1/4 финала сборная Испании встретится со Швейцарией. Начало поединка - в 19:00.
Завтра Украина сыграет против Англии. Начало поединка - в 22:00.