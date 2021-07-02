Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020

Луис Энрике оптимистичен относительно нашей команды.

Фото: sefutbol.com Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал оценку шансам сборной Украины выиграть европейское первенство.

По словам 51-летнего испанского специалиста, подчиненных Андрея Шевченко можно отнести к числу потенциальных фаворитов турнира.

"Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть Евро-2020", - цитирует Энрике ua.tribuna.com.

Напомним, сегодня в 1/4 финала сборная Испании встретится со Швейцарией. Начало поединка - в 19:00.

Завтра Украина сыграет против Англии. Начало поединка - в 22:00.