Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020

Луис Энрике оптимистичен относительно нашей команды.

Луис Энрике
Фото: sefutbol.com
Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал оценку шансам сборной Украины выиграть европейское первенство.

По словам 51-летнего испанского специалиста, подчиненных Андрея Шевченко можно отнести к числу потенциальных фаворитов турнира.

"Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть Евро-2020", - цитирует Энрике ua.tribuna.com.

Напомним, сегодня в 1/4 финала сборная Испании встретится со Швейцарией. Начало поединка - в 19:00.

Завтра Украина сыграет против Англии. Начало поединка - в 22:00.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Болельщица с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс"Болельщица с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс"
Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерамиАмериканка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Сборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020. ФутболСборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020. Футбол
Бугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье БелодедБугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье Белодед
УЕФА не будет на пресс-конференциях ставить бутылки Heineken перед игроками-мусульманами. ФутболУЕФА не будет на пресс-конференциях ставить бутылки Heineken перед игроками-мусульманами. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Уполномоченный по защите госязыка напомнил футболистам сборной Украины о необходимости общаться со СМИ на украинском языкеУполномоченный по защите госязыка напомнил футболистам сборной Украины о необходимости общаться со СМИ на украинском языке
Ярмоленко направит премиальные с Евро-2020 на благотворительностьЯрмоленко направит премиальные с Евро-2020 на благотворительность
Все украинские министры пришли на заседание правительства в футболках сборной УкраиныВсе украинские министры пришли на заседание правительства в футболках сборной Украины
Стали известны пары 1/4 финала Евро-2020Стали известны пары 1/4 финала Евро-2020
Главный тренер сборной Нидерландов покинул свой пост после вылета из Евро-2020. ФутболГлавный тренер сборной Нидерландов покинул свой пост после вылета из Евро-2020. Футбол
Бежать из Крыма меня заставили россияне, - футболист сборной ШвецииБежать из Крыма меня заставили россияне, - футболист сборной Швеции
Сборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020. ФутболСборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020. Футбол
Вчерашний игровой день на Евро-2020 стал рекордным по количеству голов за всю историю турнира
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020. ФутболСборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020. Футбол
В Бухаресте украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч с АвстриейВ Бухаресте украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч с Австрией
Последние новости
Подгружаем последние новости