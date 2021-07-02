На Донбассе достраивают велокомплекс на замену тому, который остался в Донецке

Новый комплекс будет способствовать восстановлению полноценной деятельности областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по велосипедному спорту после ее перемещения из Донецка.

Уникальный комплекс по велосипедному спорту со специализированной трассой ВМХ в городе Лиман Донецкой области, который возводят по программе Президента Владимира Зеленского «Большое строительство», будет сдан в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщила Донецкая ОГА.

Уже возведено трехэтажное здание общежития, где будет располагаться тренажерный зал, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовая и комнаты для проживания спортсменов, тренерско-преподавательского и судейского состава. В общежитии установлены кровати с матрасами, завезена частично другая мебель. В тренажерном зале установлены силовые и интерактивные велотренажеры. Объект оборудован элементами доступности для маломобильных групп населения.

Для отопления общежития построена котельная, рядом - хозяйственная постройка с гаражом и помещением для ремонта и хранения велосипедов. Завершаются работы по благоустройству территории: выполнен весь объем работ по укладке тротуарной плитки, смонтированы металлоконструкции для трибун и установлены сидения на 400 мест, оборудовано наружное освещение с использованием солнечных батарей, установлена часть ограждения.

На данный момент силы подрядчиков сосредоточены на обустройстве трассы BMX. Большая часть спуска стартовой рампы забетонирована, рядом сформированы три прямых и три виража.

Новый комплекс будет способствовать восстановлению полноценной деятельности областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по велосипедному спорту после ее перемещения из Донецка, отметили в ОГА.

«На специализированном треке в дисциплине «BMX» будут проходить подготовку дети с 6 лет, в безопасных условиях, без выезда на автомагистрали, смогут приобретать навыки для дальнейшего выступления в других дисциплинах велоспорта. Также планируется проведение учебно-тренировочных сборов с участием спортсменов сборной Украины и соревнований различного уровня», - говорится в сообщении облгосадминистрации.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году программа начала масштабное обновление спортивной инфраструктуры. За год планируется завершить 80 стадионов и 29 бассейнов.