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2021-07-02
Пал мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами
Обладателем нового достижения стал Карстен Вархольм.
Фото: eurosport.fr
Карстен Вархольм
Сверхуспешным для норвежского легкоатлета Карстена Вархольма стал домашний этап Бриллиантовой лиги, который накануне прошел в Осло.
25-летний спортсмен установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами - 46,70 секунды.
Отметим, что мировой рекорд на этой дистанции держался 29 лет. Его установил представитель США Кевин Янг, преодолевший на Олимпиаде 1992 года в Барселоне дистанцию за 46,78 секунды.
Вархольм является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.
Бег 400 метров с/б, мужчины.
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Карстен Вархольм (Норвегия) _ - 46,70 с
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Алисон дос Сантос (Бразилия) - 47,38 с
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Ясмани Копель (Турция) - 48,86 с