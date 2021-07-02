Пал мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами

Обладателем нового достижения стал Карстен Вархольм.

Карстен Вархольм
Фото: eurosport.fr
Карстен Вархольм

Сверхуспешным для норвежского легкоатлета Карстена Вархольма стал домашний этап Бриллиантовой лиги, который накануне прошел в Осло.

25-летний спортсмен установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами - 46,70 секунды.

Отметим, что мировой рекорд на этой дистанции держался 29 лет. Его установил представитель США Кевин Янг, преодолевший на Олимпиаде 1992 года в Барселоне дистанцию за 46,78 секунды.

Вархольм является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.

Бег 400 метров с/б, мужчины.

  1. Карстен Вархольм (Норвегия) _ - 46,70 с

  2. Алисон дос Сантос (Бразилия) - 47,38 с

  3. Ясмани Копель (Турция) - 48,86 с

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