Уполномоченный по защите госязыка напомнил футболистам сборной Украины о необходимости общаться со СМИ на украинском языке

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Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень отметил, что украинские футболисты обязаны давать интервью на украинском языке.

Ранее форвард сборной Украины Артем Довбик, который вывел нашу команду в четвертьфинал Евро-2020, общался со СМИ на русском языке, за что получил в свой адрес приличную порцию критики.

"Речь личного общения спортсменов не является сферой действия Закона. (Имеется в виду Закона Украины ''Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - прим. LB.ua). Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии", - написал Кремень в Facebook.

"Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе по завершении карьеры, непременно должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований. Мы должны признать, что поклонники украинского спорта прежде всего владеют украинским, и это касается как наших сограждан, так и зарубежных украинцев. Но это никоим образом не отрицает важность владения другими языками мира, распространенными в спорте высоких профессиональных достижений", - заявил уполномоченный по защите государственного языка.

"Спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Ведущие спортсмены - это не о конкретном лице или сборной, а прежде всего - об имидже, авторитете и репутации страны в целом. Поэтому чем выше уровень соревнований, чем ярче борьба за победу, тем громче звучит Украина, увеличивается внимание к ее истории, традициям, спортивным достижениям. В значительной степени это влияет на консолидацию общества, нашу международную поддержку в условиях войны, укрепление национальных интересов в мире", - убежден Кремень.

"К сожалению, по мнению экспертов, спорт остается одной из наиболее обрусевших сфер общественной жизни, в результате чего мы имеем отдельные примеры использования известными спортсменами русского языка в интервью, публичных выступлениях или комментариях. Бывают случаи, когда язык общения спортсменов во время соревнований приводит к конфликтам, которые получают общественный резонанс", - отметил госслужащий.

"С целью неукоснительного соблюдения языкового законодательства, всесторонней защиты и развития украинского языка, а также для предупреждения нарушения прав граждан Украины, мы повторно представили рекомендации всем спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам, которые должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации. Кроме того, напоминаем о важности утверждения государственной программы содействия освоению государственного языка и организации курсов по украинскому языку.

Верю, что украинского станет больше", - подытожил Кремень.