Уполномоченный по защите госязыка напомнил футболистам сборной Украины о необходимости общаться со СМИ на украинском языке
Тарас Кремень категоричен.
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень отметил, что украинские футболисты обязаны давать интервью на украинском языке.
Ранее форвард сборной Украины Артем Довбик, который вывел нашу команду в четвертьфинал Евро-2020, общался со СМИ на русском языке, за что получил в свой адрес приличную порцию критики.
"Речь личного общения спортсменов не является сферой действия Закона. (Имеется в виду Закона Украины ''Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - прим. LB.ua). Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии", - написал Кремень в Facebook.
"Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе по завершении карьеры, непременно должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований. Мы должны признать, что поклонники украинского спорта прежде всего владеют украинским, и это касается как наших сограждан, так и зарубежных украинцев. Но это никоим образом не отрицает важность владения другими языками мира, распространенными в спорте высоких профессиональных достижений", - заявил уполномоченный по защите государственного языка.
"Спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Ведущие спортсмены - это не о конкретном лице или сборной, а прежде всего - об имидже, авторитете и репутации страны в целом. Поэтому чем выше уровень соревнований, чем ярче борьба за победу, тем громче звучит Украина, увеличивается внимание к ее истории, традициям, спортивным достижениям. В значительной степени это влияет на консолидацию общества, нашу международную поддержку в условиях войны, укрепление национальных интересов в мире", - убежден Кремень.
"К сожалению, по мнению экспертов, спорт остается одной из наиболее обрусевших сфер общественной жизни, в результате чего мы имеем отдельные примеры использования известными спортсменами русского языка в интервью, публичных выступлениях или комментариях. Бывают случаи, когда язык общения спортсменов во время соревнований приводит к конфликтам, которые получают общественный резонанс", - отметил госслужащий.
"С целью неукоснительного соблюдения языкового законодательства, всесторонней защиты и развития украинского языка, а также для предупреждения нарушения прав граждан Украины, мы повторно представили рекомендации всем спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам, которые должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации. Кроме того, напоминаем о важности утверждения государственной программы содействия освоению государственного языка и организации курсов по украинскому языку.
Верю, что украинского станет больше", - подытожил Кремень.