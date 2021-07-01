РоSSийским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя

РоSSийским синхронисткам пришлось изменить эскизы купальников из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает сhampionat.com.

"Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями - пришлось убрать из композиции название нашей страны на английском языке и заменить эскизы купальников - на них был нарисован медведь. Изображения медведя использовать запретили", - заявила 5-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Напомним, 17 декабря 2020 Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал, что РоSSийское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу после того, как роSSийская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, роSSийские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях.

Также РоSSия до 16 декабря 2022 не сможет принимать чемпионаты мира.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио с 23 июля по 8 августа роSSийские спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета РоSSии (ОКР).