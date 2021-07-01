Американец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат

Абхиманью Мишра нет и 13-ти.

Фото: facebook Абхиманью Мишра

12-летний американский шахматист индийского происхождения Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории, сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

Мишра стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 4 месяца 25 дней. До этого рекорд принадлежал Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 7 месяцев.

"Юный Абхиманью Мишра становится самым молодым гроссмейстером в истории! Третья и последняя норма покорилась этому талантливому мальчику, который провел целую серию турниров в погоне за рекордом.

Юный шахматист уже действительно играет прилично, и, хотя сам ореол гроссмейстерского звания потускнел по сравнению с временами, когда рекордсменом был Фишер, сам процесс выполнения был достаточно сложным и, как минимум, не менее заслуженным, чем у предыдущего обладателя рекорда - Сергея Карякина", - написал Сутовский в Facebook.

"Поздравляю юную звезду и жду от него больших успехов у взрослых шахматах - ведь все рекордсмены в данной категории (Спасский, Фишер, Полгар, Бакро, Карякин) достигали очень больших высот", - отметил функционер.