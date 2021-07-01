Ярмоленко направит премиальные с Евро-2020 на благотворительность

Сборная Украины дошла до четвертьфинала.

Ярмоленко направит премиальные с Евро-2020 на благотворительность
Андрей Ярмоленко
Фото: twitter

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал, как его клиент распорядится призовыми за выступления на Евро-2020.

"На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы: все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям", - цитирует Шаблия zbirna.com.

"При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", - отметил агент полузащитника сборной Украины и лондонского "Вест Хэма".

Отметим, за выход в 1/4 финала команда Андрея Шевченко уже заработала 16 млн евро. В случае попадания в полуфинал ее казна пополнится еще пятью миллионами евро.

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