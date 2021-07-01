Во львовской мэрии назвали причину остановки сердца у участника полумарафона

23-летний бегун стремился побить собственное достижение.

Фото: ЛМР

Причиной внезапной остановки сердца 23-летнего участника полумарафона во Львове 27 июня могло стать обезвоживание, сообщил на своей странице в Facebook глава управления молодежи и спорта Львовского городского совета Антон Никулин. "По словам патологоанатома, также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, которая глушила сигналы организма", - отметил служащий.

"15-километровую дистанцию полумарафона Никита пробежал за очень короткое время, установил личный рекорд и изо всех сил старался его улучшить на дистанции 21 километр. Учитывая результаты Никиты в Черкассах, во Львове он бежал гораздо быстрее. И эта информация дает понять, что он, как бегун-любитель, мчался к финишу на пределе своих возможностей", - написал Никулин. И уточнил: "Он бежал с высоким пульсом (175-189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к "красной" зоне".

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