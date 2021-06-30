Все украинские министры пришли на заседание правительства в футболках сборной Украины

Шмыгаль поблагодарил игроков и тренеров за победу.

На заседание правительства 30 июня все министры во главе с премьером Денисом Шмыгалем пришли в футболках украинской сборной по футболу, одержавшей вчера победу в матче с командой Швеции.

Шмыгаль на заседании, трансляцию которого вел канал Камбина в YouTube, поздравил украинцев с победой.

"Украина в 1/4 Евро-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю тренеров, благодарю ребят, благодарю тренеров. Такие вещи объединяют Украину, которая всем сердцем болеет и болела за нашу команду", - отметил он.

После этого все министры поаплодировали украинской сборной.

Напомним, что сборная Украины, чудом попавшая в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.

Открыл счет в матче Александр Зинченко, которому на 28-й минуте ассистировал Андрей Ярмоленко - 1:0. На последней минуте второго экстра-тайма Артем Довбик, сыгравший третий матч за сборную Украины, ударом головой в падении вывел команду Андрея Шевченко вперед - 2:1.

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