Главный тренер сборной Нидерландов покинул свой пост после вылета из Евро-2020. Футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур принял решение покинуть свой пост, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

51-летний нидерландский специалист провел встречу с руководством KNVB и сообщил о своем желании покинуть пост.

Отмечается, что KNVB не возражал против такого решения де Бура, так как его контракт предусматривал выход сборной в четвертьфинал турнира.

"Я решил уйти с поста главного тренера сборной Нидерландов. Мы не достигли цели. Когда мне предложили эту должность, я понимал, что это честь, но и осознавал, что буду чувствовать давление.

И сейчас это давление только усиливается, и это плохая атмосфера и для меня, и для команды, которой предстоит квалификация на чемпионат мира. Я благодарен болельщикам и игрокам за все", - прокомментировал де Бур.

Напомним, сборная Нидерландов, после трех побед подряд на групповой стадии турнира, в том числе над сборной Украины (3:2), проиграла Чехии (0:2) в 1/8 финала.