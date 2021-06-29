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2021-06-29
Бугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье Белодед
Вручение диплома состоялось в КНУ им. Т. Шевченко.
Фото: Lb.ua
Вручение диплома состоялось во вторник, 29 июня, в КНУ, сообщает корреспондент LB.ua.
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Выпускница Института журналистики этого года Дарья Белодед - двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы по дзюдо, участница Олимпийской сборной Украины на летних Олимпийских играх в Токио.
Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории, завоевав свой первый титул еще в 18 лет.
В 2020-м Международная федерация признала украинку Белодед лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет.