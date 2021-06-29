Бежать из Крыма меня заставили россияне, - футболист сборной Швеции

Густав Свенсон вспомнил о временах, проведенных в "Таврии".

Фото: gp.se Густав Свенсон

Накануне матча 1/8 финала Евро-2020 Украина - Швеция полузащитник "Тре Крунур" Густав Свенсон вспомнил, как ему пришлось покинуть симферопольскую "Таврию" в 2014 году.

"Я помню тот предпоследний вечер в Крыму. У нас был ужин с друзьями. В ресторане звучала украинская музыка, а в доме напротив уже занял позицию снайпер. Когда закрыли аэропорт, клуб помог с автобусом", - цитирует Свенсона Goteborgs-Posten.

Однако путь оказался непростым. Их остановили роSSийские ополченцы.

"Они зашли в автобус с оружием, и в свете фонариков стали проверять документы. Хорошо, что все хорошо закончилось.

Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и моем клубе", - отмечает игрок сборной Швеции.

"Сборная Украины - это команда очень высокого уровня. Не всегда у нее все получается, но украинцы пытаются контролировать мяч и показывать командную игру. В этом наши команды похожи. У нас тоже есть план на игру, который мы будем выполнять. Сборную же Украины мы очень уважаем", - заявил Густав.

Добавим, что Свенсон стал первым шведским игроком в чемпионате Украины. За крымчан Густав выступал чуть больше полутора лет.