Болельщица с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс"

На первом этапе многодневной велогонки "Тур де Франс" на участке от Бреста до Ландерно произошло массовое падение участников. Причиной аварии стала болельщица, случайно задевшая одного из спортсменов плакатом.

Как пишет Cyclingnews, в общем пострадал 21 велосипедист.

Сообщается, что одна из зрительниц держала в руках плакат таким образом, чтобы его было видно на камере, но не заметила, что он мешает участникам соревнования.

В плакат врезался немец Тони Мартин, а за ним упали еще несколько спортсменов. Особенно серьезно пострадали трое спортсменов, которым пришлось сойти с дистанции.

Испанец Марк Солер смог финишировать с переломами обеих рук, отмечается на сайте его команды Movistar.

Hopefully she enjoys the consequences #tdf2021 https://t.co/GFKG8LBaV7 — Tour de France 2021 (@TourdeFrance21) June 26, 2021

Французская полиция объявила в розыск болельщицу, спровоцировавшую завал участников в 45 километрах до конца первого этапа соревнования. На своей странице в фейсбуке полиция департамента Финистер указала приметы подозреваемой, призвав сообщить о ее возможном местонахождении. Согласно сообщению, женщина исчезла до прибытия полицейских.

Напомним, что "Тур де Франс" - ежегодные шоссейные многодневные велогонки по дорогам Франции. На данное время это самое престижное соревнование среди многодневных гонок в профессиональном велоспорте.