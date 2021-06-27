Сборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020. Футбол

Датчане одержали победу над соперниками из Уэльса со счетом 4: 0.

Сборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020
Фото: Йоханнес Айзеле / ??Ritzau Scanpix

Футболисты сборной Дании одержали победу над соперниками из Уэльса со счетом 4: 0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Встреча проходила в Амстердаме.

Победу Дании принес дубль Каспера Дольберга, который забил на 27-й и 48-й минутах, а также голы Иоакима Мехлу (88) и Мартина Брейтвейта (90 + 6).

На 90-й минуте у уэльсцев был удален с поля Гарри Уилсон за грубую игру.

Теперь в четвертьфинале 3 июля датчане встретятся с победителем матча Нидерланды - Чехия в Баку.

Сегодня же состоится еще один матч 1/8 финала - на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Италия сыграет против Австрии.

На групповом этапе Дания была соперником сборной РоSSии. В личной встрече датчане обыграли россиян со счетом 4:1, благодаря чему смогли выйти в плей-офф.

Напомним, Чемпионат Европы-2020 должен был быть в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины впервые в истории попала в 1/8 финала Евро. Это стало возможным по результатам матчей группы E, где Швеция обыграла Польшу со счетом 3: 2, а Испания разгромила Словакию - 5: 0. Поскольку в таблице "третьих мест" национальные сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Шевченко, то украинцы гарантировали себе место в плей-офф.

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