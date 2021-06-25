УЕФА не будет на пресс-конференциях ставить бутылки Heineken перед игроками-мусульманами. Футбол

Инцидент впервые возник на встрече Поля Погба с прессой, когда француз демонстративно убрал бутылку безалкогольного пива.

УЕФА не будет на пресс-конференциях ставить бутылки Heineken перед игроками-мусульманами
Поль Погба
Фото: marca

Организаторы Евро-2020 приняли решение не ставить бутылки безалкогольного пива Heineken перед мусульманскими игроками после того, как на послематчевой пресс-конференции Поль Погба убрал со стола напиток официального спонсора турнира.

Теперь команды, игроков и тренеров будут заранее спрашивать, не будут ли они возражать против использования бутылок этой пивоварни по религиозным причинам на пресс-конференции, сообщает Marca.

При этом уточняется, что, несмотря на новые правила, европейский руководящий футбольный орган ясно дал понять, что существует разница между отказом от алкогольных напитков по религиозным причинам и отказом от газированных напитков из-за индивидуального подхода к здоровью и фитнесу, как это продемонстрировал Криштиану Роналду, демонстративно отодвинув бутылки с Coca Cola и указав на бутылки с минеральной водой.

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