В матче бейсбольной лиги Мексики произошла массовая драка

Пришлось вмешаться судьям и службе безопасности.

В матче бейсбольной лиги Мексики произошла массовая драка
Фото: sport-express.ru

На матче бейсбольной лиги Мексики (LMB), входящей в структуру младших бейсбольных лиг Северной Америки, между клубами "Тихуана" и "Агуаскальентес" произошла массовая драка - команда на команду.

Это произошло в восьмом иннинге, когда питчер "Агуаскальентес" Брэндон Куинтеро попал мячом в локоть беттеру Габриэлю Гутьерресу.

Последний пришел в бешенство и помчался за обидчиком, бросив во врага битой.

Тотчас же со своих мест сорвались игроки обеих команд - и бейсбольный матч превратился в боксерский.

В драку пришлось вмешаться судьям и службе безопасности. Беспорядки удалось погасить только через несколько минут.

Трех игроков удалили. Игра возобновилась и завершилась победой "Тихуаны" со счетом 8:5.

HUGE BRAWL

They ain’t messing around in the Mexican League ??

(via @AYMSports)pic.twitter.com/yYIiTBjvq0

— B/R Walk-Off (@BRWalkoff) June 24, 2021

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