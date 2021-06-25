В матче бейсбольной лиги Мексики произошла массовая драка
Пришлось вмешаться судьям и службе безопасности.
На матче бейсбольной лиги Мексики (LMB), входящей в структуру младших бейсбольных лиг Северной Америки, между клубами "Тихуана" и "Агуаскальентес" произошла массовая драка - команда на команду.
Это произошло в восьмом иннинге, когда питчер "Агуаскальентес" Брэндон Куинтеро попал мячом в локоть беттеру Габриэлю Гутьерресу.
Последний пришел в бешенство и помчался за обидчиком, бросив во врага битой.
Тотчас же со своих мест сорвались игроки обеих команд - и бейсбольный матч превратился в боксерский.
В драку пришлось вмешаться судьям и службе безопасности. Беспорядки удалось погасить только через несколько минут.
Трех игроков удалили. Игра возобновилась и завершилась победой "Тихуаны" со счетом 8:5.
HUGE BRAWL— B/R Walk-Off (@BRWalkoff)
They ain’t messing around in the Mexican League ??
(via
@AYMSports) pic.twitter.com/yYIiTBjvq0 June 24, 2021