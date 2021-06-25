"Динамо" попрощалось с бразильским форвардом

У Клейтона не сложилось в столице Украины.

Бразильский форвард Клейтон получил статус свободного агента и покинул киевское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний южноамериканец подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020 года. В январе 2021-го он повредил заднюю поверхность бедра и некоторое время залечивал травму.

В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке "Динамо", отметившись голевой передачей.

Клуб пожелал Клейтону успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

Ранее на родине Клейтон играл за клубы "Фигейренсе", "Атлетико Минейро", "Коринтианс", "Баия" и "Васко да Гама".