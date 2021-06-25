Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядов
Бой состоится в ближайшую субботу.
Экс-чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проведет поединок против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 KO).
Накануне боя боксеры впервые встретились лицом к лицу.
Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядов, во время которой вели себя сдержанно, но уважительно.
Примечательно, что украинец пошутил по поводу роста японца, попросив присесть. Масаеши на этот раз не отказал Василию.
В последний раз Ломаченко выходил в ринг 18 октября прошлого года, когда уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.
Его будущий соперник в конце прошлого года техническим нокаутом победил пуэрториканца Феликса Вердехо.
Ломаченко с Накатани в профессиональной карьере объединяет тот факт, что и украинец, и японец проиграли лишь раз - Лопесу.
Напомним, бой Ломаченко - Накатани состоится в ночь с субботы на воскресенье на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, Невада (США). Трансляция запланирована на телеканале ESPN.
He’s baaaaaaaack. ?— Top Rank Boxing (@trboxing)
#LomaNakataniPress Conference LIVE NOW
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.— Top Rank Boxing (@trboxing)
@boxingnakatanichecks in, and the #LomaNakatanipress conference is just moments away at the top of the hour on the TR YouTube channel.
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https://t.co/M4sZoUVoNK pic.twitter.com/U1lpmxxuaC June 24, 2021