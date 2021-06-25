Фото: ESPN

Экс-чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проведет поединок против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 KO).

Накануне боя боксеры впервые встретились лицом к лицу.

Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядов, во время которой вели себя сдержанно, но уважительно.

Примечательно, что украинец пошутил по поводу роста японца, попросив присесть. Масаеши на этот раз не отказал Василию.

В последний раз Ломаченко выходил в ринг 18 октября прошлого года, когда уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.

Его будущий соперник в конце прошлого года техническим нокаутом победил пуэрториканца Феликса Вердехо.

Ломаченко с Накатани в профессиональной карьере объединяет тот факт, что и украинец, и японец проиграли лишь раз - Лопесу.

Напомним, бой Ломаченко - Накатани состоится в ночь с субботы на воскресенье на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, Невада (США). Трансляция запланирована на телеканале ESPN.