Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядов

Бой состоится в ближайшую субботу.

Фото: ESPN

Экс-чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проведет поединок против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 KO).

Накануне боя боксеры впервые встретились лицом к лицу.

Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядов, во время которой вели себя сдержанно, но уважительно.

Примечательно, что украинец пошутил по поводу роста японца, попросив присесть. Масаеши на этот раз не отказал Василию.

В последний раз Ломаченко выходил в ринг 18 октября прошлого года, когда уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.

Его будущий соперник в конце прошлого года техническим нокаутом победил пуэрториканца Феликса Вердехо.

Ломаченко с Накатани в профессиональной карьере объединяет тот факт, что и украинец, и японец проиграли лишь раз - Лопесу.

Напомним, бой Ломаченко - Накатани состоится в ночь с субботы на воскресенье на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, Невада (США). Трансляция запланирована на телеканале ESPN.

He’s baaaaaaaack. ?#LomaNakatani Press Conference LIVE NOW

????? https://t.co/QrNPKk3GDp pic.twitter.com/T8EFQg5Lpl

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021

.@boxingnakatani checks in, and the #LomaNakatani press conference is just moments away at the top of the hour on the TR YouTube channel.

????? https://t.co/M4sZoUVoNK pic.twitter.com/U1lpmxxuaC

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021

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