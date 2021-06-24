УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

УЕФА принял решение отменить правило выездного гола со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА , сообщает официальный твиттер УЕФА .

? The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks. #UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

Согласно этому правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде. В следующем сезоне оно уже не будет действовать.

Теперь в случае, когда две команды забьют одинаковое количество голов в двух матчах, будут назначены два 15-минутных тайма дополнительного времени и, при необходимости, пенальти.

Решение об отмене правила выездного гола также распространяется на отборочные турниры еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.

Президент организации Александер Чеферин прокомментировал это нововведение в регламенте соревнований.

"Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году, - цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА . - Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения не было, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила.

Влияние этого правила сейчас противоречит его первоначальной цели, так как оно убеждает хозяев, особенно в первом из двух матчей, в необходимости атаковать, потому что они опасаются пропустить гол, который даст их противникам решающее преимущество. Также высказывается критика по поводу несправедливости этого правила, особенно в дополнительное время, так как хозяева обязаны забивать дважды, если гости забили однажды", - отметил Чеферин.