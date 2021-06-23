Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф Евро. Футбол

В топ-4 лучших сборных, занявших третье место, попали также Чехия и Швейцария.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф Евро
Збірна України
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу впервые в своей истории попала в плей-офф чемпионата Европы.

Это стало возможным благодаря результатам матчей заключительного тура в группе Е.

Настоящий триллер был разыгран в Санкт-Петербурге, где встречались сборный Швеции и Польши.

К 59-й минуте дубль Эмиля Форсберга обеспечивал не только скандинавским, но и украинским болельщикам приподнятое настроение - 2:0.

Однако в составе сборной Польши нашелся футболист, который почти ввел тех же фанов в состояние грогги - Роберт Левандовски ответил своим дублем и к 84-й минуте вдохнул в сердца польских болельщиков надежду - 2:2.

Но, вышедший на замену Виктор Классон не только принес шведам на 90+4 минуте победу в этом противостоянии и первое место в группе, но и вывел сборную Украины в 1/8 финала - 3:2.

В параллельном поединке квартета Е Испания разгромила Словакию 5:0.

По итогам групповых турниров команда Андрея Шевченко вошла в топ-4 лучших сборных, занявших третье место.

Поскольку в таблице "третьих мест" национальные сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Шевченко, то украинцы гарантировали себе место в плей-офф чемпионата Европы.

Напомним, что сборная Украины уступила Нидерландам со счетом 2:3, пропустив на последних минутах, обыграла Северную Македонию - 2:1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии - 0:1.

В топ-4 лучших сборных, занявших третье место, попали также Чехия и Швейцария.

За вакантную четвертую путевку в данную минуту спорят команды группы F - Германия, Португалия и Венгрия. Причем первые две команды по итогам заключительного тура могут как возглавить квартет F, так и вылететь из турнира.

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