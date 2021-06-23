Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020. Футбол

В топ-4 лучших сборных, занявших третье место, попали также Чехия, Швейцария и Португалия.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020
Збірна України
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу впервые в истории попала в 1/8 финала Евро-2020. По итогам групповых турниров команда Андрея Шевченко вошла в топ-4 лучших сборных, занявших третье место.

Об этом сообщает Football.ua.

Это стало возможным по результатам матчей группы E, где Швеция обыграла Польшу со счетом 2: 3, а Испания разгромила Словакию 5: 0.

Поскольку в таблице "третьих мест" национальные сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Андрея Шевченко, то украинцы гарантировали себе место в плей-офф чемпионата Европы.

В топ-4 лучших сборных, занявших третье место, попали также Чехия, Швейцария и Португалия.

Напомним, что сборная Украины уступила Нидерландам со счетом 2: 3, пропустив на последних минутах, обыграла Северную Македонию - 2: 1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против ЛуческуНа матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против Луческу
Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции
"Барселона" нашла оригинальный способ обойти финансовый fair play"Барселона" нашла оригинальный способ обойти финансовый fair play
Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020
Сенат США принял законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады в ПекинеСенат США принял законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Блок рекламы


Похожие новости
"Барселона" предлагает "Ювентусу" обмен с участием Роналду - AS. Футбол"Барселона" предлагает "Ювентусу" обмен с участием Роналду - AS. Футбол
Умер бывший футболист "Динамо" и "Карпат" ДуманскийУмер бывший футболист "Динамо" и "Карпат" Думанский
Вторая ракетка Украины оправдана по делу о применении допингаВторая ракетка Украины оправдана по делу о применении допинга
Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020
Футболисты Английской премьер-лиги в прошлом году заплатили одних только налогов на 1,4 миллиардаФутболисты Английской премьер-лиги в прошлом году заплатили одних только налогов на 1,4 миллиарда
Президент "Барселоны" назвал два английских клуба настоящими основателями Суперлиги. ФутболПрезидент "Барселоны" назвал два английских клуба настоящими основателями Суперлиги. Футбол
Луческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. ФутболЛуческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. Футбол
Шевченко нашел объяснение поражению от Австрии. ФутболШевченко нашел объяснение поражению от Австрии. Футбол
На матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против ЛуческуНа матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против Луческу
В УЕФА запретили футболистам убирать бутылки с продукцией спонсоров на пресс-конференцияхВ УЕФА запретили футболистам убирать бутылки с продукцией спонсоров на пресс-конференциях
Последние новости
Подгружаем последние новости