Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020. Футбол

В топ-4 лучших сборных, занявших третье место, попали также Чехия, Швейцария и Португалия.

Сборная Украины по футболу впервые в истории попала в 1/8 финала Евро-2020. По итогам групповых турниров команда Андрея Шевченко вошла в топ-4 лучших сборных, занявших третье место.

Об этом сообщает Football.ua.

Это стало возможным по результатам матчей группы E, где Швеция обыграла Польшу со счетом 2: 3, а Испания разгромила Словакию 5: 0.

Поскольку в таблице "третьих мест" национальные сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Андрея Шевченко, то украинцы гарантировали себе место в плей-офф чемпионата Европы.

В топ-4 лучших сборных, занявших третье место, попали также Чехия, Швейцария и Португалия.

Напомним, что сборная Украины уступила Нидерландам со счетом 2: 3, пропустив на последних минутах, обыграла Северную Македонию - 2: 1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии.