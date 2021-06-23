В Бухаресте украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч с Австрией

В Бухаресте полиция Румынии не допустила на матч Украина - Австрия (0:1) в рамках Евро-2020 двух украинских болельщиков из-за флага Украины с изображенными на нем границами Крыма и надписью "Crimea is Ukraine", сообщает unn.com.ua.

Информацию об инциденте украинцы распространили в Facebook.

Как сообщил УНН спикер дипломатического ведомства Олег Николенко, Министерство иностранных дел выясняет обстоятельства этой ситуации.

"Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом "Крым - это Украина" перед матчем Украины и Австрии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации", - отметил Николенко.

В свою очередь, болельщики считают, что вина за все лежит на УЕФА , и связана ситуация с тем, что роSSийский "Газпром" является одним из спонсоров чемпионата.

"При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносились. С собой у нас было два флага с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine". Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, они оттеснили нас в сторону. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика", - говорится в статье.

При этом румынская сторона настояла на сдаче флага в камеру хранения.