"Барселона" предлагает "Ювентусу" обмен с участием Роналду - AS. Футбол

Руководство "Барселоны" собирается предложить "Ювентусу" двух футболистов в обмен на Криштиану Роналду, сообщает as.com.

Согласно смелому плану президента клуба Жоана Лапорты, "Барса" готова расстаться с Антуаном Гризманном, Серхи Роберто и Филипе Коутиньо и готова предложить "Юве" на выбор двух футболистов из этой троицы.

Руководство "блаугранас" видит в этом трансфере возможность привлечь в клуб новые инвестиции. Согласно исследованиям, присоединение к Лионелю Месси Криштиану увеличило бы вдвое доход "Барселоны".

Роналду выступает в составе туринского "Ювентуса" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за € 117 млн. Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2020/2021, забив в 33 матчах 29 голов. Однако его усилий не хватило, чтобы "Старая синьора" в десятый раз подряд выиграла Серию А.

Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего португальца в €45 млн. Его контракт с "Ювентусом" действует до 30 июня 2022 года.