"Барселона" предлагает "Ювентусу" обмен с участием Роналду - AS. Футбол

Утопическая идея Жоана Лапорты?

"Барселона" предлагает "Ювентусу" обмен с участием Роналду - AS
Фото: twitter.com

Руководство "Барселоны" собирается предложить "Ювентусу" двух футболистов в обмен на Криштиану Роналду, сообщает as.com.

Согласно смелому плану президента клуба Жоана Лапорты, "Барса" готова расстаться с Антуаном Гризманном, Серхи Роберто и Филипе Коутиньо и готова предложить "Юве" на выбор двух футболистов из этой троицы.

Руководство "блаугранас" видит в этом трансфере возможность привлечь в клуб новые инвестиции. Согласно исследованиям, присоединение к Лионелю Месси Криштиану увеличило бы вдвое доход "Барселоны".

Роналду выступает в составе туринского "Ювентуса" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за € 117 млн. Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2020/2021, забив в 33 матчах 29 голов. Однако его усилий не хватило, чтобы "Старая синьора" в десятый раз подряд выиграла Серию А.

Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего португальца в €45 млн. Его контракт с "Ювентусом" действует до 30 июня 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против ЛуческуНа матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против Луческу
Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции
"Барселона" нашла оригинальный способ обойти финансовый fair play"Барселона" нашла оригинальный способ обойти финансовый fair play
Перед матчем Евро-2020 активист Greenpeace несанкционированно спустился на парашюте в чашу стадиона и травмировал зрителейПеред матчем Евро-2020 активист Greenpeace несанкционированно спустился на парашюте в чашу стадиона и травмировал зрителей
"Ворскла" узнала потенциального соперника по отборочному раунду Лиги конференций. Футбол"Ворскла" узнала потенциального соперника по отборочному раунду Лиги конференций. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Умер бывший футболист "Динамо" и "Карпат" ДуманскийУмер бывший футболист "Динамо" и "Карпат" Думанский
Футболисты Английской премьер-лиги в прошлом году заплатили одних только налогов на 1,4 миллиардаФутболисты Английской премьер-лиги в прошлом году заплатили одних только налогов на 1,4 миллиарда
Президент "Барселоны" назвал два английских клуба настоящими основателями Суперлиги. ФутболПрезидент "Барселоны" назвал два английских клуба настоящими основателями Суперлиги. Футбол
Луческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. ФутболЛуческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. Футбол
Шевченко нашел объяснение поражению от Австрии. ФутболШевченко нашел объяснение поражению от Австрии. Футбол
В УЕФА запретили футболистам убирать бутылки с продукцией спонсоров на пресс-конференцияхВ УЕФА запретили футболистам убирать бутылки с продукцией спонсоров на пресс-конференциях
Лучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас за сборную Украины. ФутболЛучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас за сборную Украины. Футбол
УЕФА может отобрать финал Евро-2020 у Лондона, - The Times. ФутболУЕФА может отобрать финал Евро-2020 у Лондона, - The Times. Футбол
Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции
Евро-2020: Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. ФутболЕвро-2020: Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости