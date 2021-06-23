Умер бывший футболист "Динамо" и "Карпат" Думанский

В возрасте 61 года скончался бывший полузащитник киевского "Динамо" и "Карпат" Ярослав Думанский, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Причины смерти не разглашаются.

Думанський сыграл более 100 матчей за "Карпаты" в 1977-81 годах.

В 1980 году он стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной СССР .

С 1981 года в течение трех лет выступал за "Динамо" (60 матчей и 4 гола). В составе киевлян он стал чемпионом СССР-1981 и обладателем Кубка-1982.

Также Думанский выступал за "Прикарпатье", московское "Динамо" и "Металлист".

В апреле Думанский исчез в Ивано-Франковске, однако через неделю местная полиция нашла его.