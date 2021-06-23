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2021-06-23
Умер бывший футболист "Динамо" и "Карпат" Думанский
Ярославу Думанскому шел 62 год.
Ярослав Думанський
Фото: glavcom.ua
В возрасте 61 года скончался бывший полузащитник киевского "Динамо" и "Карпат" Ярослав Думанский, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Причины смерти не разглашаются.
Думанський сыграл более 100 матчей за "Карпаты" в 1977-81 годах.
В 1980 году он стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной СССР.
С 1981 года в течение трех лет выступал за "Динамо" (60 матчей и 4 гола). В составе киевлян он стал чемпионом СССР-1981 и обладателем Кубка-1982.
Также Думанский выступал за "Прикарпатье", московское "Динамо" и "Металлист".
В апреле Думанский исчез в Ивано-Франковске, однако через неделю местная полиция нашла его.