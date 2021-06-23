Вторая ракетка Украины оправдана по делу о применении допинга

Вторая ракетка Украины (№37 WTA) Даяна Ястремская оправдана по обвинению в употреблении допинга, сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Федерация пришла к выводу, что 21-летняя украинка совершила нарушение антидопинговых правил без всякой вины или халатности с ее стороны, поэтому срок дисквалификации не применялся.

Теперь Даяна имеет право возобновить выступление на соревнованиях.

К сожалению, Ястремская пропустит ближайший турнир "Большого шлема" Wimbledon. Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины, заявочные сетки турнира закрылись позавчера.

При этом отмечается, что у Ястремской есть возможность представить Украину на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что в ноябре 2020 года в ее анализах были найдены метаболиты местеролона, а 7 января вступило в силу ее временное отстранение.