Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020
Пазлы должны сложиться в матчах групп Е и F.
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Сегодня матчами Испания - Словакия и Швеция - Польша в группе Е, а также Португалия - Франция и Германия - Венгрия в группе F завершается групповой этап Евро-2020.
От этих поединков зависит дальнейшая судьба сборной Украины на этом турнире.
В группе F подопечные Андрея Шевченко ведут заочную борьбу со сборными Португалии и Германии, у которых по 3 очка. В то, что немцы проиграют в Мюнхене венграм с разницей в 2 мяча (именно такая разница устроит нашу команду), - верится с трудом.
Не особо верится и в то, что действующие чемпионы Европы португальцы проиграют действующим чемпионам мира французам с разницей в 3 мяча.
Основные наши надежды связаны с матчами группы Е, которую возглавляет Швеция (4 очка). За ней расположилась Словакия с 3 очками и нулевой разницей забитых и пропущенных мячей. На 1 очко отстают испанцы также с нулевой разницей. И замыкают квартет поляки - 1 очко с разницей мячей 2:3.
В матче Испания - Словакия нас совершенно не устраивает ничья - тогда обе команды обходят Украину.
В параллельном поединке команду Шевченко не устраивает победа Польши.
Для того, чтобы украинская сборная еще на некоторое время отложила упаковку чемоданов, нужна такая связка: победа одной из команд в матче Испания - Словакия и выигрыш Швеции или ничья в матче против поляков.
Реперным для нас является именно этот матч, ибо, в случае победы сборной Польши результат параллельного матча теряет для Украинцы всякий смысл.
?? Все третьи места в группах #ЕВРО2020 прямо сейчас ?