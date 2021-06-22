Футболисты Английской премьер-лиги в прошлом году заплатили одних только налогов на 1,4 миллиарда

Бюджет небольшой африканской страны.

Фото: skysports.com

В сезоне-2019/20, несмотря на пандемию коронавируса, вклад Английской премьер-лиги в британскую экономику составил 7.6 млрд фунтов, сообщает Daily Mail.

Около 94 тыс. человек имеют работу благодаря клубам высшего английского дивизиона, которые заплатили в казну страны 3,6 млрд фунтов всевозможных налогов, из которых 1,4 миллиарда заплатили футболисты.

Цифры подчеркивают невероятный рост Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году, в основном за счет доходов от телевидения.

Стоимость просмотра футбольных матчей АПЛ в стране и за рубежом резко возросла с 1992 года, а увеличение доходов от трансляций привело к росту стоимости футбольных матчей высшего дивизиона
Стоимость просмотра футбольных матчей АПЛ в стране и за рубежом резко возросла с 1992 года, а увеличение доходов от трансляций привело к росту стоимости футбольных матчей высшего дивизиона

За последних два десятилетия экономический вклад лиги вырос с 0,7 млрд фунтов в 1998-1999 годах, то есть увеличился почти на 1000 процентов. За тот же период количество рабочих мест выросло с 11 300.

Высший футбол также способствует сотням тысяч поездок, когда болельщики перемещаются по стране, а также вносит вклад в национальную казну за счет налогообложения.

Для сравнения: Премьер-лига вносит в UK plc немного больше, чем музыкальная индустрия, оценивающаяся в 5,2 миллиарда фунтов, но меньше, чем выставки, стоимость которых составляет 11 млрд фунтов.

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