Президент "Барселоны" назвал два английских клуба настоящими основателями Суперлиги. Футбол

Два антагонисты - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" - на этот раз выступили в единой связке.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что инициатива создания Суперлиги принадлежит "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

"Настоящими учредителями Суперлиги были "Ливерпуль" и "Юнайтед". УЕФА прибегнул к угрозам и демагогии. Клубы сих пор не выплатили компенсацию за выход из проекта.

Проект Суперлиги жив. Это будет самое привлекательное соревнование в мире, основанное на принципах меритократии и сплоченности", - цитирует Лапорта La Vanguardia.

" УЕФА угрожал нам штрафами и исключением из Лиги чемпионов. Время доказало нашу правоту. Теперь они закрыли дисциплинарное дело и зарегистрировали нас на ЛЧ.

Английские клубы были главной движущей силой соревнования, но они испугались под давлением со стороны УЕФА . Думаю, сейчас они жалеют, что вышли из Суперлиги, видя, как УЕФА отозвал свои угрозы", - отметил президент "Барсы".

В апреле европейский футбол пережил один из самых громких скандалов в своей истории, когда 12 клубов, включая всю "большую шестерку" Английской премьер-лиги, объявили о вступлении в Суперлигу.