Президент "Барселоны" назвал два английских клуба настоящими основателями Суперлиги. Футбол

Два антагонисты - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" - на этот раз выступили в единой связке.

Президент "Барселоны" назвал два английских клуба настоящими основателями Суперлиги
Жоан Лапорта
Фото: Twitter

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что инициатива создания Суперлиги принадлежит "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

"Настоящими учредителями Суперлиги были "Ливерпуль" и "Юнайтед". УЕФА прибегнул к угрозам и демагогии. Клубы сих пор не выплатили компенсацию за выход из проекта.

Проект Суперлиги жив. Это будет самое привлекательное соревнование в мире, основанное на принципах меритократии и сплоченности", - цитирует Лапорта La Vanguardia.

"УЕФА угрожал нам штрафами и исключением из Лиги чемпионов. Время доказало нашу правоту. Теперь они закрыли дисциплинарное дело и зарегистрировали нас на ЛЧ.

Английские клубы были главной движущей силой соревнования, но они испугались под давлением со стороны УЕФА. Думаю, сейчас они жалеют, что вышли из Суперлиги, видя, как УЕФА отозвал свои угрозы", - отметил президент "Барсы".

В апреле европейский футбол пережил один из самых громких скандалов в своей истории, когда 12 клубов, включая всю "большую шестерку" Английской премьер-лиги, объявили о вступлении в Суперлигу.

Однако клубы АПЛ первыми же и вышли из этого проекта, тогда как "Барселона", "Реал" и "Ювентус" до сих пор отказываются мириться с УЕФА.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против ЛуческуНа матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против Луческу
Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции
Перед матчем Евро-2020 активист Greenpeace несанкционированно спустился на парашюте в чашу стадиона и травмировал зрителейПеред матчем Евро-2020 активист Greenpeace несанкционированно спустился на парашюте в чашу стадиона и травмировал зрителей
"Ворскла" узнала потенциального соперника по отборочному раунду Лиги конференций. Футбол"Ворскла" узнала потенциального соперника по отборочному раунду Лиги конференций. Футбол
Джошуа опасается поражения: в контракте с Усиком пропишут опцию реванша, - промоутерДжошуа опасается поражения: в контракте с Усиком пропишут опцию реванша, - промоутер
Блок рекламы


Похожие новости
Луческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. ФутболЛуческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. Футбол
Шевченко нашел объяснение поражению от Австрии. ФутболШевченко нашел объяснение поражению от Австрии. Футбол
В УЕФА запретили футболистам убирать бутылки с продукцией спонсоров на пресс-конференцияхВ УЕФА запретили футболистам убирать бутылки с продукцией спонсоров на пресс-конференциях
Лучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас за сборную Украины. ФутболЛучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас за сборную Украины. Футбол
УЕФА может отобрать финал Евро-2020 у Лондона, - The Times. ФутболУЕФА может отобрать финал Евро-2020 у Лондона, - The Times. Футбол
Кабмин выделил 100 млн гривен на строительство стадиона для клуба Украинской премьер-лигиКабмин выделил 100 млн гривен на строительство стадиона для клуба Украинской премьер-лиги
Евро-2020: Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. ФутболЕвро-2020: Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Футбол
В Харькове будет два "Металлиста": УАФ позволил "Металлу" переименовать клуб в "Металлист". ФутболВ Харькове будет два "Металлиста": УАФ позволил "Металлу" переименовать клуб в "Металлист". Футбол
"Ворскла" узнала потенциального соперника по отборочному раунду Лиги конференций. Футбол"Ворскла" узнала потенциального соперника по отборочному раунду Лиги конференций. Футбол
УПЛ назвала место проведения матча за Суперкубок Украины. ФутболУПЛ назвала место проведения матча за Суперкубок Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости