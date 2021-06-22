Президент "Барселоны" назвал два английских клуба настоящими основателями Суперлиги. Футбол
Два антагонисты - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" - на этот раз выступили в единой связке.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что инициатива создания Суперлиги принадлежит "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".
"Настоящими учредителями Суперлиги были "Ливерпуль" и "Юнайтед". УЕФА прибегнул к угрозам и демагогии. Клубы сих пор не выплатили компенсацию за выход из проекта.
Проект Суперлиги жив. Это будет самое привлекательное соревнование в мире, основанное на принципах меритократии и сплоченности", - цитирует Лапорта La Vanguardia.
"УЕФА угрожал нам штрафами и исключением из Лиги чемпионов. Время доказало нашу правоту. Теперь они закрыли дисциплинарное дело и зарегистрировали нас на ЛЧ.
Английские клубы были главной движущей силой соревнования, но они испугались под давлением со стороны УЕФА. Думаю, сейчас они жалеют, что вышли из Суперлиги, видя, как УЕФА отозвал свои угрозы", - отметил президент "Барсы".
В апреле европейский футбол пережил один из самых громких скандалов в своей истории, когда 12 клубов, включая всю "большую шестерку" Английской премьер-лиги, объявили о вступлении в Суперлигу.
Однако клубы АПЛ первыми же и вышли из этого проекта, тогда как "Барселона", "Реал" и "Ювентус" до сих пор отказываются мириться с УЕФА.