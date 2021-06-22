УЕФА отклонил инициативу мюнхенской власти поддержать ЛГБТ-сообщество на матче Германия - Венгрия
УЕФА не разрешил использовать радужную подсветку стадиона в Мюнхене.
УЕФА отклонил запрос обербургомистра Мюнхена Дитера Райтера на включение радужной подсветки стадиона в Мюнхене в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии, сообщает Deutsche Welle.
Этой инициативой хозяева хотели выразить протест против закона в Венгрии, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества.
"УЕФА - организация, далекая от вопросов политики и религии, действующая в соответствии со своим уставом. Учитывая политический контекст этого запроса, а он был нацелен на решение венгерского парламента, УЕФА должен отклонить его", - говорится в заявлении организации.
Таким образом, стадион Мюнхена во время матча Германия - Венгрия 23 июня будет подсвечен флагами обеих стран и символикой УЕФА.
Во время матча ФРГ - Венгрия радужную подсветку включат стадионы Кельна и Франкфурта.
Кроме того, УЕФА предложил властям баварской столицы осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители сексуальных меньшинств во всем мире отмечают Christopher Street Day (CSD), или с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене будет проходить приуроченный к этому событию фестиваль.