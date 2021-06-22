УЕФА отклонил инициативу мюнхенской власти поддержать ЛГБТ-сообщество на матче Германия - Венгрия

УЕФА отклонил запрос обербургомистра Мюнхена Дитера Райтера на включение радужной подсветки стадиона в Мюнхене в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии, сообщает Deutsche Welle.

Этой инициативой хозяева хотели выразить протест против закона в Венгрии, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества.

" УЕФА - организация, далекая от вопросов политики и религии, действующая в соответствии со своим уставом. Учитывая политический контекст этого запроса, а он был нацелен на решение венгерского парламента, УЕФА должен отклонить его", - говорится в заявлении организации.

Таким образом, стадион Мюнхена во время матча Германия - Венгрия 23 июня будет подсвечен флагами обеих стран и символикой УЕФА .

Во время матча ФРГ - Венгрия радужную подсветку включат стадионы Кельна и Франкфурта.