"Шахтер" подписал бразильского защитника

Марлон заключил 5-летний контракт.

Марлон
Фото: ФК "Шахтер"
Марлон

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника "Сассуоло" Марлона.

Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на пять лет.

По данным бразильских СМИ, трансфер обошелся "горнякам" в 10-12 млн евро.

Добавим, что Марлон стал третьим новичком "Шахтера" в межсезонье. Ранее вице-чемпионы Украины подписали вингера "Бенфики" Педриньо и нападающего "Аякса" Лассину Траоре.

Марлон выступал за "Сассуоло" после перехода из "Барселоны" в 2018 году. Ранее он также играл на родине за "Флуминенсе" и "Ниццу".

За три года в составе "Сассуоло" бразилец провел 66 матчей и забил один мяч (25 игр в прошлом сезоне).

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