"Шахтер" подписал бразильского защитника

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника "Сассуоло" Марлона.

Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на пять лет.

По данным бразильских СМИ , трансфер обошелся "горнякам" в 10-12 млн евро.

Добавим, что Марлон стал третьим новичком "Шахтера" в межсезонье. Ранее вице-чемпионы Украины подписали вингера "Бенфики" Педриньо и нападающего "Аякса" Лассину Траоре.

Марлон выступал за "Сассуоло" после перехода из "Барселоны" в 2018 году. Ранее он также играл на родине за "Флуминенсе" и "Ниццу".

За три года в составе "Сассуоло" бразилец провел 66 матчей и забил один мяч (25 игр в прошлом сезоне).