Луческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. Футбол

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который присутствовал на матче сборных Украины и Австрии (0:1) в Бухаресте, поделился впечатлениями от этого поединка.

По словам75-летнего румынского специалиста, украинские футболисты вышли на матч слишком самоуверенными.

"В первую очередь мне не понравился результат матча. Сложилось впечатление, что Украина вышла на поле уже с уверенностью в ничьей. Якобы это не было проблемой.

Игроки вышли на матч слишком расслабленными и неумело владели мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными и прямолинейными в своих действиях. Австрия заслужила победу", - цитирует Луческу As.ro.

"Чувствую сильные эмоции, на поле вышли восемь (игроков "Динамо"- прим. LB.ua). Я очень рад за них. Этот матч для меня необъясним. Уверен, что не буду играть так, как это было сегодня. Но в футболе возможно все. Я говорю не о Шевченко, а в целом об игре", - подытожил наставник киевского клуба.