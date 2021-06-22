Шевченко нашел объяснение поражению от Австрии. Футбол

Фото: footballua.tv

Свой заключительный матч группового этапа Евро-2020 сборная Украины провалила, уступив австрийцам - 0:1.

Счет не отражает характера борьбы - австрийцы могли одержать большую победу. Одним из лучших на поле в составе украинской команды был голкипер Георгий Бущан.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч в Бухаресте.

По словам украинского специалиста, на игре команды сказалась физическая усталость.

"Физически было очень тяжело. О втором тайме и об отдаче я ничего не могу сказать. Бывают такие игры. Нам было очень трудно сегодня в физическом плане. Мы сегодня везде опаздывали. Проигрывали все дуэли. Было очень много невынужденных ошибок - это говорит об усталости.

Объясняю ошибки исключительно физической усталостью. После пропущенного гола у нас практически не было шансов вернуться в игру", - заявил Шевченко в эфире ТК "Футбол 1".

Сборная Украины, набрав 3 очка, финишировала на третьем месте в турнирной таблице квартета В. Судьба команды определится после завершения группового этапа.