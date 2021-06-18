На матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против Луческу

Румын находится сейчас у себя на родине.

Во время матча второго тура Евро-2020 в Бухаресте между сборными Украины и Северной Македонии (2:1) на трибуне был вывешен баннер, адресованный главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу.

Дело в том, что румынский специалист присутствовал на этом поединке в ложе почетных гостей бухарестского стадиона.

Несмотря на то, что Луческу вместе с "Динамо" выиграл в сезоне-2020/21 все внутренние трофеи (чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины), отдельные болельщики команды по-прежнему настроены агрессивно против персоны Луческу, ранее отдавшего 12 лет карьеры донецкому "Шахтеру".

?? Na meczu Ukrainy pojawiali si? te? ultrasi Dynamo z ich flag?- przekre?lona podobizna Lucescu. Od roku je?d?? z ni? na ka?dy mecz. pic.twitter.com/cdm8nwrMSR — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 17, 2021

Недавно президент "Динамо" Игорь Суркис согласовал с Луческу продление контракта до лета 2023 года.