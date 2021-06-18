В УЕФА запретили футболистам убирать бутылки с продукцией спонсоров на пресс-конференциях

УЕФА запретил игрокам во время пресс-конференций убирать со стола бутылки с продукцией спонсоров Евро-2020, сообщает Reuters.

" УЕФА напомнил участвующим командам, что партнерство является неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе, включая молодежный и женский футбол", - говорится в заявлении организации, приводимом агентством.

Таким образом УЕФА отреагировал на показательные действия некоторых мегазвезд.

Так, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду убрал со стола бутылку с колой и призвал пить воду. Полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку с пивом, а его коллега по амплуа из сборной Италии Мануэль Локателли последовал примеру Роналду и во время интервью убрал колу и поставил перед собой воду.