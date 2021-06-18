Лучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас за сборную Украины. Футбол

В матче с Северной Македонией Андрей записал на свой счет два результативных действия.

Андрей Ярмоленко
Фото: twitter
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком матча Евро-2020 против сборной Северной Македонии (2:1).

На счету украинца два результативных действия - на 29-й минуте Андрей замкнул угловой от Александра Караваева, а через 5 минут в касание сделал голевую передачу на Романа Яремчука.

Таким образом, Ярмоленко вышел на первое место по системе гол+пас в истории сборной Украины.

В активе игрока "Вест Хэма" стало 63 результативных действия в футболке национальной команды - 42 гола и 21 ассист.

У нынешнего наставника сборной Андрея Шевченко, который идет на втором месте, - 61 балл (48 голов и 13 ассистов).

Всего на нынешнем чемпионате Европы в активе Ярмоленко два гола и один голевой пас.

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