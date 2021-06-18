УЕФА может отобрать финал Евро-2020 у Лондона, - The Times. Футбол

Коронавирус и здесь может вмешаться.

УЕФА может отобрать финал Евро-2020 у Лондона, - The Times
"Уемблі"
Фото: Eurosport

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отобрать финал Евро-2020 у Лондона и перенести матч в Будапешт, сообщает The Times.

Это произойдет в том случае, если Правительство Великобритании не прогарантирует освобождение от карантина 2500 VIP-персон, которые должны посетить финальный матч.

Переговоры продолжаются.

Британский кабинет министров сейчас рассматривает вариант, при котором бы спонсоры, чиновники, политики и вещатели УЕФА и ФИФА смогли избежать карантина по прибытии.

Отметим, что Венгрия, которая на данный момент является альтернативным вариантом для проведения финала Евро-2020, разрешает допуск на "Пушкаш-Арену" в Будапеште 100% зрителей.

Добавим, что в Великобритании должны пройти 8 поединков европейского первенства, включая полуфинальные игры. Финал запланирован на 11 июля.

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