Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции

Украинец был в хорошем настроении после матча с Северной Македонией.

Накануне сборная Украины одержала важную победу на Евро-2020, обыграв сборную Северной Македонии - 2:1.

Автор одного из голов Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком матча.

На традиционной послематчевой пресс-конференции Андрей "светился" от проделанной работы и успеха своей команды.

Не обошлось без шуток, одна из которых была адресована лично Криштиану Роналду.

Напомним, несколько дней назад португальский форвард отметился необычным действием - убрал спонсорский напиток чемпионата Европы Coca-Cola на предматчевой пресс-конференции.

После Роналду подобным жестом отличились Поль Погба, от которого "досталось" марке Heineken, и Мануэль Локателли, а вот Андрей отличился иначе.

Украинец, напротив, поставил бутылки с напитками в кадр.

"Ребята, свяжитесь со мной", - в шутливой форме заявил Ярмоленко.