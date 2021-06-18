Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции
Украинец был в хорошем настроении после матча с Северной Македонией.
Накануне сборная Украины одержала важную победу на Евро-2020, обыграв сборную Северной Македонии - 2:1.
Автор одного из голов Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком матча.
?? Андрей Ярмоленко - Звезда матча Украина - Северная Македония ???— УЕФА (@UEFAcom_ru)
Согласны? ?
#ЕВРО2020 pic.twitter.com/uK4vor2ueB June 17, 2021
На традиционной послематчевой пресс-конференции Андрей "светился" от проделанной работы и успеха своей команды.
Не обошлось без шуток, одна из которых была адресована лично Криштиану Роналду.
Напомним, несколько дней назад португальский форвард отметился необычным действием - убрал спонсорский напиток чемпионата Европы Coca-Cola на предматчевой пресс-конференции.
После Роналду подобным жестом отличились Поль Погба, от которого "досталось" марке Heineken, и Мануэль Локателли, а вот Андрей отличился иначе.
Украинец, напротив, поставил бутылки с напитками в кадр.
"Ребята, свяжитесь со мной", - в шутливой форме заявил Ярмоленко.