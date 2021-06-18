Кабмин выделил 100 млн гривен на строительство стадиона для клуба Украинской премьер-лиги

Фото: facebook.com/veres.club

Кабинет министров Украины выделил 100 млн гривен на стадион "Авангард" в городе Ровно , сообщает facebook клуба Украинской премьер-лиги "Верес".

"Стадион "Авангард" получил 100 млн гривен субвенции из государственного бюджета! Такое решение было принято сегодня Кабинетом Министров Украины.

Ждем матчей УПЛ в Ровно уже в 2022 году, - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/veres.club

Ранее руководство Народного клуба рассчитывало, что реконструкция арены завершится зимой-весной 2022 года и команда завершение сезона-2021/22 проведет в родном городе.

"Верес" на новый сезон в качестве домашних заявил сразу три арены: в Луцке стадион "Авангард", в Тернополе - городской стадион имени Романа Шухевича и, собственно, арену "Авангард" в Ровно.

Напомним, команда Юрия Вирта выиграла чемпионат Первой лиги и готовится к УПЛ.