Вратарь сборной Гаити в отборочном матче ЧМ-2022 забил нелепый автогол, дважды промахнувшись по мячу

Жозуэ Дюверге надолго запомнит этот вечер.

Фото: скриншот

В матче второго раунда североамериканского отборочного турнира Чемпионата мира-2022 сборная Канады обыграла Гаити - 3:0.

Счет открыли на первой минуте второго тайма.

Защитник гаитян отдал аккуратный пас своему голкиперу Жозуэ Дюверге. При этом было нарушено неписаное правило - не отдавать пас вратарю в створ ворот.

Между тем Жозуэ запаниковал, дважды промахнулся по мячу, после чего зацепил его ногой - и тот закатился в ворота.

Сборная Канады одержала победу над Гаити по итогам двух встреч со счетом 4:0. Благодаря этому канадцы вышли в третий раунд отборочного турнира, который пройдет как двухкруговой групповой. Кроме Канады, в третьем раунде сыграют Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас, Сальвадор и Панама.

Три лучших команды третьего отборочного раунда в Северной Америке получат прямые путевки на ЧМ в Катаре, а сборная, занявшая четвертое место, будет проводить стыковые матчи с одной из трех команд-представительниц других конфедераций: Азии, Океании и Южной Америки.

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