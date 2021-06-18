Вратарь сборной Гаити в отборочном матче ЧМ-2022 забил нелепый автогол, дважды промахнувшись по мячу
Жозуэ Дюверге надолго запомнит этот вечер.
В матче второго раунда североамериканского отборочного турнира Чемпионата мира-2022 сборная Канады обыграла Гаити - 3:0.
Счет открыли на первой минуте второго тайма.
Защитник гаитян отдал аккуратный пас своему голкиперу Жозуэ Дюверге. При этом было нарушено неписаное правило - не отдавать пас вратарю в створ ворот.
Между тем Жозуэ запаниковал, дважды промахнулся по мячу, после чего зацепил его ногой - и тот закатился в ворота.
Сборная Канады одержала победу над Гаити по итогам двух встреч со счетом 4:0. Благодаря этому канадцы вышли в третий раунд отборочного турнира, который пройдет как двухкруговой групповой. Кроме Канады, в третьем раунде сыграют Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас, Сальвадор и Панама.
Три лучших команды третьего отборочного раунда в Северной Америке получат прямые путевки на ЧМ в Катаре, а сборная, занявшая четвертое место, будет проводить стыковые матчи с одной из трех команд-представительниц других конфедераций: Азии, Океании и Южной Америки.