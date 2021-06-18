Евро-2020: Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Футбол

Поединок состоялся в Бухаресте.

Евро-2020: Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1
Сборная Украины
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

Встреча состоялась в Бухаресте.

Счет в поединке на 29-й минуте открыл Андрей Ярмоленко.

Через 5 минут тот же Ярмоленко отдал пас Яремчуку, который легко отправил мяч в ворота соперника.

У македонцев мяч на добивании после пенальти на 57-й минуте забил Алиоски.

На 84-й минуте Руслан Малиновский не реализовал пенальти.

В другом матче группы С в Амстердаме сегодня в 22:00 встретятся сборные Нидерландов и Австрии, с которой украинцы сыграют 21 июня.

Турнирное положение:

  • Австрия - 3 очка (после 1 игры),
  • Нидерланды - 3 (1),
  • Украина - 3 (2),
  • Северная Македония - 0 (2).

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