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2021-06-18
Евро-2020: Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Футбол
Поединок состоялся в Бухаресте.
Сборная Украины
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1.
Встреча состоялась в Бухаресте.
Счет в поединке на 29-й минуте открыл Андрей Ярмоленко.
Через 5 минут тот же Ярмоленко отдал пас Яремчуку, который легко отправил мяч в ворота соперника.
У македонцев мяч на добивании после пенальти на 57-й минуте забил Алиоски.
На 84-й минуте Руслан Малиновский не реализовал пенальти.
В другом матче группы С в Амстердаме сегодня в 22:00 встретятся сборные Нидерландов и Австрии, с которой украинцы сыграют 21 июня.
Турнирное положение:
- Австрия - 3 очка (после 1 игры),
- Нидерланды - 3 (1),
- Украина - 3 (2),
- Северная Македония - 0 (2).