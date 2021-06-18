Сенат США принял законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Американских спортсменов санкции правительства не коснутся.

Сенат США принял законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Фото: EPA

Сенат США принял законопроект, подтверждающий дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает Inside the Games.

Одной из причин создания такого законопроекта стал геноцид уйгуров.

"Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы осуществить дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимпийских игр... и призвать к прекращению нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров", - говорится в документе.

В случае дипломатического бойкота глава государства и другие представители власти отказываются от посещения Игр, однако спортсмены могут принимать участие в соревнованиях.

Законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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