Гаттузо покинул "Фиорентину" всего через 3 недели после своего назначения
Трансферная политика стала в сотрудничестве камнем преткновения.
"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о разрыве контракта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.
43-летний итальянский специалист и клуб не смогли найти взаимопонимания в летней трансферной политике.
Руководство "фиалок" отказалось подписывать дорогих игроков, которых предлагал агент главного тренера Жорже Мендеш.
"Фиорентина" рассматривает на вакантную должность главного тренера кандидатуры авторитетного итальянца Клаудио Раньери, который с триумфом выиграл АПЛ вместе с "Лестером" в 2016 году, а также Руди Гарсии, ранее покинувшего "Лион".
"Фиорентина" объявила о назначении Гаттузо 25 мая, после того, как Дженнаро не стал продлевать контракт с "Наполи".
В прошлом сезоне флорентийцы закончили серию А на 13-м месте.