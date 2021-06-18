Гаттузо покинул "Фиорентину" всего через 3 недели после своего назначения

"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о разрыве контракта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.

43-летний итальянский специалист и клуб не смогли найти взаимопонимания в летней трансферной политике.

Руководство "фиалок" отказалось подписывать дорогих игроков, которых предлагал агент главного тренера Жорже Мендеш.

"Фиорентина" рассматривает на вакантную должность главного тренера кандидатуры авторитетного итальянца Клаудио Раньери, который с триумфом выиграл АПЛ вместе с "Лестером" в 2016 году, а также Руди Гарсии, ранее покинувшего "Лион".

"Фиорентина" объявила о назначении Гаттузо 25 мая, после того, как Дженнаро не стал продлевать контракт с "Наполи".

В прошлом сезоне флорентийцы закончили серию А на 13-м месте.